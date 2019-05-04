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04 Травень 2019, Київ 10:16
Новини | Суспільство

У Києві через футбол 4 травня можуть обмежити роботу станцій метро

О 17:00 зіграють матч київське «Динамо» і «Олександрія» (Олександрія)

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У Києві ввечері 4 травня можуть обмежити роботу деяких станцій метро через проведення футбольного матчу, йдеться у повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

Згідно з повідомленням, ймовірні обмеження стосуватимуться трьох станцій підземки – «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

У підземці наголосили, що йдеться не про закриття, а лише про обмеження – «з метою забезпечення належного перевезення вболівальників».

Зазвичай такі ситуації виникають за годину до і через годину після футбольного матчу.

4 травня о 17:00 на НСК «Олімпійський» у Києві в рамках матчу 27-го туру УПЛ зіграють «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія).

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