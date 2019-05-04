У Києві через футбол 4 травня можуть обмежити роботу станцій метро

У Києві ввечері 4 травня можуть обмежити роботу деяких станцій метро через проведення футбольного матчу, йдеться у повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

Згідно з повідомленням, ймовірні обмеження стосуватимуться трьох станцій підземки – «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

У підземці наголосили, що йдеться не про закриття, а лише про обмеження – «з метою забезпечення належного перевезення вболівальників».

Зазвичай такі ситуації виникають за годину до і через годину після футбольного матчу.

4 травня о 17:00 на НСК «Олімпійський» у Києві в рамках матчу 27-го туру УПЛ зіграють «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія).