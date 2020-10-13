Через футбол Україна – Іспанія метро в Києві працюватиме довше

У ніч з 13 на 14 жовтня роботу метрополітену буде подовжено на 1 годину, інформує сайт Київського метро.

«13 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену, – ідеться в повідомленні.

Також можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.