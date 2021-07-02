Станція «Палац спорту» не працюватиме 4 липня через антитерористичні навчання – Київський метрополітен

Станція київського метро «Палац спорту» 4 липня не працюватиме на вхід і вихід протягом п’яти годин через проведення антитерористичних навчань, повідомляє пресслужба «Київського метрополітену».

«У зв’язку з проведенням антитерористичних навчань за участі правоохоронних органів станція «Палац спорту» не працюватиме на вхід і вихід 4 липня з 8:30 до 13:30», – йдеться в повідомленні.

Пересадка «Палац спорту» – «Площа Льва Толстого» працюватиме у звичайному режимі, додали в метрополітені.