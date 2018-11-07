Київський метрополітен попереджає про закриття станції «Олімпійська» на годину 8 листопада

Станція метро «Олімпійська» буде закрита з 18:55 по 19:55 на вхід та вихід, попереджає прес-служба Київського метрополітену.

Таке обмеження пов’язане з футбольним матчем «Динамо» проти «Ренну» на стадіоні «Олімпійський». Потяги йтимуть повз станцію без зупинки.

Також протягом цього часу буде зачинено станцію «Палац спорту» на вихід, а станцію «Площа Льва Толстого» – на вхід.

Після гри можливе обмеження входу до цих станцій, додають у метрополітені.

Матч четвертого туру групової стадії Ліги Європи «Динамо» – «Ренн» почнеться о 19:55 8 листопада.