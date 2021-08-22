У ніч на 25 серпня роботу метрополітену у Києві буде продовжено на 2 години

Столичний метрополітен попередив киян і гостей столиці про режим роботи підземки 23 та 24 серпня.

«23 серпня на станції «Золоті ворота» вхід та вихід на вулицю Володимирську буде зачинено. Вхід та вихід у напрямку Золотих воріт працюватиме у звичайному режимі. 24 серпня на станції «Хрещатик» з 08:00 до завершення урочистих заходів не працюватиме вестибюль у напрямку вулиці Інститутської. Центральний вестибюль та вестибюль у напрямку вулиці Городецького працюватимуть у звичайному режимі. 24 серпня станція «Майдан Незалежності» буде зачинена на вхід та вихід з початку роботи та до завершення урочистих заходів. Також не працюватиме і пересадочний вузол «Майдан Незалежності» – «Хрещатик». У цей час поїзди проїжджатимуть станцію без зупинки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 24 серпня перед початком концерту на НСК «Олімпійський» можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська». Після його завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», повідомила підземка.

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – пояснили у метрополітені.

Раніше повідомлялося, що і наземний громадський транспорт продовжить роботу на дві години в ніч проти 25 серпня.

Репетиції параду також призводили до обмежень руху в центрі Києва.

День Незалежності України відзначатимуть 24 серпня.

Як повідомив раніше міністр оборони Андрій Таран, у 30-ту річницю Незалежності Україна відійде від радянської системи організації парадів – не буде об’їзду військ і привітання кожної «коробки» військових окремо. Важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні також не буде.