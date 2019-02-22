Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Лютий 2019, Київ 16:55
Новини | Суспільство

Тендер на розробку ТЕО метро на Троєщину оголосять наступного тижня – КМДА

Торік мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина

Дивитись коментарі

У Київміськдержадміністрації повідомили про скасування тендеру на розробку технікo-екoнoмічнoгo обґрунтування (ТЕО) метро на масив Троєщина (Пoдільськo-Вигурівська лінія). Як повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, таке рішення зумовлене «технічним моментом», і вже наступного тижня буде оголошений новий тендер.

«Причина такого кроку – зміна джерела фінансування: попередній мав фінансуватися із міського бюджету, а новий будемо фінансувати коштами міського бюджету та власними коштами КП «Київський метрополітен», – сказав Датян.

За його словами, ні на терміни розробки ТЕО, ні на майбутні будівельні дії перенесення тендеру не впливатиме.

«На даному етапі необхідно провести деякі роботи з уточнень джерел фінансування. Це юридична процедура. Вона не вплине на заплановані терміни реалізації проекту», – сказав посадовець.

Будівництво нової лінії метро триватиме п’ять років – Кличко
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Мер Києва озвучив нові плани будівництва метро на Троєщину

Наприкінці минулого року міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG