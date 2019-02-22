Тендер на розробку ТЕО метро на Троєщину оголосять наступного тижня – КМДА

У Київміськдержадміністрації повідомили про скасування тендеру на розробку технікo-екoнoмічнoгo обґрунтування (ТЕО) метро на масив Троєщина (Пoдільськo-Вигурівська лінія). Як повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, таке рішення зумовлене «технічним моментом», і вже наступного тижня буде оголошений новий тендер.

«Причина такого кроку – зміна джерела фінансування: попередній мав фінансуватися із міського бюджету, а новий будемо фінансувати коштами міського бюджету та власними коштами КП «Київський метрополітен», – сказав Датян.

За його словами, ні на терміни розробки ТЕО, ні на майбутні будівельні дії перенесення тендеру не впливатиме.

«На даному етапі необхідно провести деякі роботи з уточнень джерел фінансування. Це юридична процедура. Вона не вплине на заплановані терміни реалізації проекту», – сказав посадовець.

Наприкінці минулого року міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина.