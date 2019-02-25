У роботі київського метро 25 лютого можливі зміни.

Прес-служба столичної підземки пояснила, що ввечері на НСК «Олімпійський» відбудеться матч чемпіонату України з футболу між київським «Динамо» та луганською «Зорею».

«Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – розповіли в київському метрополітені.

Матч «Динамо» – «Зоря» розпочнеться о 18:30 й закінчиться близько 20:30.