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25 Лютий 2019, Київ 15:57
Новини | Події

У роботі київського метро 25 лютого можливі зміни

Можливе обмеження на вхід пасажирів трьох станцій київського метро

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У роботі київського метро 25 лютого можливі зміни.

Прес-служба столичної підземки пояснила, що ввечері на НСК «Олімпійський» відбудеться матч чемпіонату України з футболу між київським «Динамо» та луганською «Зорею».

«Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – розповіли в київському метрополітені.

Матч «Динамо» – «Зоря» розпочнеться о 18:30 й закінчиться близько 20:30.

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