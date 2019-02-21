Метро у Києві в четвер працюватиме на годину довше через футбол

Сьогодні ввечері столична підземка працюватиме на одну годину довше через проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський». Як повідомили у прес-службі Київського метрополітену, три станції також працюватимуть з обмеженнями.

«Особливий режим роботи станцій з 21:00 до 22:00. Станція «Олімпійська» не працюватиме, «Площа Льва Толстого» закривається на вхід, «Палац спорту» закривається на вихід. Після 23:30 можливе обмеження входу на ці станції», – попередили у столичному метро.

21 лютого у Києві на стадіоні НСК «Олімпійський» відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між командами «Динамо» (Київ) та «Олімпіакос» (Пірей, Греція). У першому матчі команди зіграли з рахунком 2:2.