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21 Лютий 2019, Київ 07:40
Новини | Події

Метро у Києві в четвер працюватиме на годину довше через футбол

21 лютого у Києві на стадіоні НСК «Олімпійський» зіграють «Динамо» (Київ) та «Олімпіакос» (Пірей, Греція)

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Сьогодні ввечері столична підземка працюватиме на одну годину довше через проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський». Як повідомили у прес-службі Київського метрополітену, три станції також працюватимуть з обмеженнями.

«Особливий режим роботи станцій з 21:00 до 22:00. Станція «Олімпійська» не працюватиме, «Площа Льва Толстого» закривається на вхід, «Палац спорту» закривається на вихід. Після 23:30 можливе обмеження входу на ці станції», – попередили у столичному метро.

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