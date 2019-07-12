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12 Липень 2019, Київ 10:58
Новини | Події

Київське метро відновило рух поїздів на «синій гілці»

Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Оболонь»

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Київське метро відновило рух поїздів на «синій гілці», повідомила пресслужба київської підземки.

«Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Оболонь», – заявили в метро.

Згідно з повідомленням, унаслідок падіння пасажир загинув. Причини інциденту з'ясовують.

Зранку 12 липня станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська» та «Героїв Дніпра» не працювали через падіння пасажира на колію.

У 2018 році київським метрополітеном скористалися 496 мільйонів людей.

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