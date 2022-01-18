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Роберту Мецолу обрали головою Європарламенту

Таке рішення євродепутати підтримали 458 голосами

Євродепутатку від Мальти Роберту Мецолу обрали новою президенткою Європейського парламенту.

Як повідомила пресслужба ЄП, таке рішення євродепутати підтримали 458 голосами.

«Вітаємо Роберту Мецолу з обранням головою Європейського парламенту. Бажаю всіляких успіхів на цій посаді і розраховую на плідну співпрацю у розбудові сильнішої і безпечнішої Європи», – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері 18 січня.

Попередній голова Європарламенту Давид Сассолі помер 11 січня у віці 65 років.

Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року.

У 2019-му його обрали головою Європарламенту після того, як його кандидатуру запропонувала група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Його термін президентства мав закінчитися цього місяця.

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