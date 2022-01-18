Роберту Мецолу обрали головою Європарламенту

Євродепутатку від Мальти Роберту Мецолу обрали новою президенткою Європейського парламенту.
Як повідомила пресслужба ЄП, таке рішення євродепутати підтримали 458 голосами.
«Вітаємо Роберту Мецолу з обранням головою Європейського парламенту. Бажаю всіляких успіхів на цій посаді і розраховую на плідну співпрацю у розбудові сильнішої і безпечнішої Європи», – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері 18 січня.
Попередній голова Європарламенту Давид Сассолі помер 11 січня у віці 65 років.
Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року.
У 2019-му його обрали головою Європарламенту після того, як його кандидатуру запропонувала група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Його термін президентства мав закінчитися цього місяця.
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