Роберту Мецолу обрали головою Європарламенту

Євродепутатку від Мальти Роберту Мецолу обрали новою президенткою Європейського парламенту.

Як повідомила пресслужба ЄП, таке рішення євродепутати підтримали 458 голосами.

«Вітаємо Роберту Мецолу з обранням головою Європейського парламенту. Бажаю всіляких успіхів на цій посаді і розраховую на плідну співпрацю у розбудові сильнішої і безпечнішої Європи», – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері 18 січня.

Попередній голова Європарламенту Давид Сассолі помер 11 січня у віці 65 років.

Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року.

У 2019-му його обрали головою Європарламенту після того, як його кандидатуру запропонувала група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Його термін президентства мав закінчитися цього місяця.