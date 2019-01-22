Вибух трубопроводу в Мексиці: влада вважає, що кількість жертв перевищить 100

Кількість загиблих внаслідок вибуху на трубопроводі в Мексиці збільшилася до 91. Про це повідомив губернатор штату Ідальґо Омар Файад.

Він зазначив, що кількість жертв, ймовірно, перевищить 100. Ще 52 постраждалих досі лишаються у лікарнях.

Як повідомляє агентство Reuters, вибух спричинив серйозний дефіцит бензину в центральній Мексиці.

Трагедія сталася 19 січня у штаті Ідальго, за 85 кілометрів на північ від столиці країни Мехіко.

Витік із трубопроводу, як вважають, стався через нелегальне «врізання» в трубу. Коли сотні людей, зокрема діти, намагалися зібрати пальне у контейнери, стався вибух і почалася пожежа.