Слідство у справі MH17 звернулося до жителів Курська та російських військових

Слідство у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» на Донбасі влітку 2014 року звернулося до жителів Курська з проханням поділитися інформацією, яка могла б допомогти розслідуванню.

Прохання російською мовою розміщене на сайті прокуратури Нідерландів, яка організовує роботу міжнародної слідчої групи. Вона адресована жителям Курська, оскільки, за даними слідства, саме з цього міста на схід України був відправлений зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого був збитий пасажирський літак з 298 людьми на борту. Всі вони загинули.

Росіян, зокрема, просять надсилати фотографії, відео, електронні повідомлення або військові накази, що мають відношення до катастрофи. Для безпечної відправки повідомлень пропонується відкрити новий ящик на Gmail і користуватися громадським WiFi.

У заголовку прохання звучить як заклик до російських військових, проте в самому тексті мова йде про будь-яких осіб, які хотіли б поділитися інформацією.

У документі також міститься посилання на лист нідерландської поліції жителям Курська і російським військовим. У ньому згадується, крім іншого, про спільну історію Росії і Нідерландів: «У військовій історії наших країн багато спільного. У 1697 році цар Петро Перший відвідував Нідерланди, щоб навчитися тут ремеслу військової справи і суднобудування. А в минулому столітті ми разом боролися проти фашизму. В цьому дусі ми звертаємося до вас, жителю Курська, з проханням про допомог».

Далі в листі йдеться про те, що слідство дійшло висновку, що «Боїнг» був збитий з установки БУК, що належить 53-й зенітної ракетної бригади з Курська. «Можливо, для Вас цей факт – пляма на вашому місті або на вашій армії. Ми це розуміємо. Але правда все-таки повинна бути розказана, навіть якщо ця правда незручна», – мовиться у документі. Там також сказано, що слідство вже далеко просунулася по шляху встановлення відповідальних за запуск ракети по літаку, проте воно «все ще не повне».

Головні питання, на які хоче відповісти слідство, – хто приймав рішення про застосування «Бука» на території України і хто саме входив до складу розрахунку «Бука».

Літак «Малайзійських авіаліній», який виконував рейс МН17, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області. Тоді загинули 298 людей, громадяни 17 держав. За версією міжнародної слідчої групи, літак був збитий ракетою, випущеною установкою «Бук» російського виробництва, розміщеної неподалік від міста Сніжне на території, яку контролювали бойовики угруповання «ДНР», а сама установка належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської ППО з Курська. За версією слідчих, установку доставили з Курської області Росії незадовго до пострілу.