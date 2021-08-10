Справа України проти Росії: Москва подала контр-меморандум до суду ООН

Росія подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум у справі, ініційованій Україною, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Не виникає сумнівів, що всі відповіді й аргументи, заявлені Росією у її контр-меморандумі, будуть визнані судом необґрунтованими. Україна й надалі буде детально опрацьовувати та відстоювати свою позицію в рамках судового процесу в Міжнародному суді ООН», – йдеться в повідомленні.

Надалі, за даними МЗС, суд має визначити, чи є необхідність подачі додаткових письмових документів, і встановити процесуальні строки для наступних кроків.

У МЗС додали, що в своєму меморандумі, поданому 12 червня 2018 року, Україна стверджує, що Росія систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, яким відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в суду юрисдикції, постановив розглядати претензії України по суті та, відповідно, наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними МЗС, Росія має надати пояснення по суті заявлених претензій щодо порушень двох вищезгаданих конвенцій:

Щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму «Росія має відповісти за бездіяльність у проведенні розслідування та неперешкоджання в постачанні грошей і зброї незаконним збройним формуванням на сході України, залучених у здійснення терористичних актів, а саме: збиття літака MH17, обстріли цивільного населення у Волновасі, Краматорську, Маріуполі та Авдіївці; організацію низки вибухів під час масових мирних зібрань у Харкові та в інших містах»;

Щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації «Росія має відповісти за проведення кампанії культурного знищення проти спільнот кримських татар та українців з моменту окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Окрім цього, Росія має надати відповідь, чому вона не виконувала тимчасові заходи, які були призначені судом більше ніж чотири роки тому, в тому числі вимогу про зняття перешкод діяльності Меджлісу на території півострова».

Міжнародний суд ООН в Гаазі 8 листопада 2019 року дійшов висновку, що його юрисдикція поширюється на розгляд позову України до Росії у зв’язку з порушенням останньою Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у зв’язку з анексією Криму.

Міністерство закордонних справ України назвало «беззастережною перемогою» це рішення суду і заявило, що Росія «вперше в історії буде відповідати за порушення міжнародного права і порушення прав людини».

Росія розраховує, що суд ООН залишить без задоволення всі українські претензії.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, підтримуючи бойовиків на Донбасі, і Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар і українців в анексованому Криму.

У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.