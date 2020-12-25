Міноборони повідомило про випробувальні польоти гелікоптера Мі-24 з лопатями українського виробництва

На авіаремонтному заводі «Мотор Січ» у Запоріжжі відбулися випробувальні польоти гелікоптера Мі-24 з лопатями несучого гвинта українського виробництва, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

За повідомленням, випробування пройшли 24 грудня під час поїздки на завод головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака, у складі урядової делегації на чолі з віцепрем’єр-міністром – міністром із питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.

Під час випробувальних польотів на льотно-випробувальному комплексі «Мотор Січі», гелікоптер Мі-24 з лопатями вітчизняного виробництва здійснив прості фігури пілотажу. Випробування пройшли успішно, повідомили в Міноборони.

За словами президента АТ «Мотор Січ», генерального конструктора зі створення і модернізації вертолітної техніки В’ячеслава Богуслаєва, вертолітні лопаті пройшли весь цикл випробувань, а підприємство налагодило повний цикл їхнього виробництва і, відповідно, повний цикл обслуговування Мі-24.

Він наголосив, що пріоритетом діяльності заводу «Мотор Січ» були і є Збройні сили України.

Мі-24 в українській армії використовують як для оперативної евакуації поранених і бойових вильотів на Донбасі, так і для перекидання і десантування військових, а також для підтримки сил на землі з повітря на навчаннях.