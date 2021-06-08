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08 червня 2021, Київ 13:14
Новини | Політика

Народний депутат Мялик прокоментував звинувачення у несплаті податків

Віктор Мялик назвав обвинувачення проти себе «тиском на бізнес»

Народний депутат групи «Партія «За майбутнє» Віктор Мялик, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, вважає усі звинувачення на свою адресу необґрунтованими.

«Те, що мене звинуватили і підозру мені дали, то у мене і перевірки ніколи не було. На якій підставі вони мені вручили підозру? Я сам з 2012-го по 2015-й, по 2019 рік повідомляв податківців, декларував, пояснював і показував», – заявив депутат у коментарі Радіо Свобода.

Мялик назвав обвинувачення проти себе «тиском на бізнес».

«Я знаю, що я і перед Богом чистий і перед законом чистий. Сьогодні суд-судом, але прийде ще Божий суд і він розсудить точно», – додав він.

Мялик: «Я чистий перед законом і перед богом»
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Мялик: «Я чистий перед законом і перед богом»

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25 березня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала депутату Мялику підозру. У справі, де він фігурує, йдеться про ймовірне ухилення ним від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.

Згідно із даними слідства, Мялик у 2012 році розпочав господарську діяльність щодо будівництва у селах Петропавлівська та Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків «задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них», але «реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив».

Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них і протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

3 червня Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата Мялика.

Якщо його провину доведуть у суді, то депутату загроджує штраф від 255 000 до 425 000 грн із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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