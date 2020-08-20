У Середземному морі внаслідок кораблетрощі загинули 45 біженців

У Середземному мові внаслідок найбільшої за рік кораблетрощі 16 серпня біля лівійського узбережжя загинули щонайменше 45 біженців з Африки. Про це 20 серпня повідомило агентство ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції.

Зазначається, що аварія сталася через вибух двигуна судна. Серед загиблих – п’ятеро дітей.

«Близько 37 (біженців, – ред.) вижили, переважно з Сенегалу, Малі, Чад і Гани, були врятовані місцевими рибалками, а потім затримані при висадці на берег», – мовиться у заяві.

Цього року, на міграційному маршруті з Лівії у Європу загинули вже 302 людини, повідомили в ООН.

Незважаючи на ризики, пов’язані з військовим конфліктом у Лівії, за останні місяці сотні мігрантів перехоплювали у морі, та повертали туди. Загалом же до Лівії від початку року, за даними ООН, повернули понад 7 тисяч мігрантів.

В агентстві ООН та Міжнародній організації з міграції наголошують, що Лівію не слід визначати як безпечний притулок для мігрантів, і перехоплених або врятований у морі біженців слід доставляти у більш безпечні порти.