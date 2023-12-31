В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – ракетна небезпека

В усіх областях України о 10:44 31 грудня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, зафіксований зліт МіГ-31К з аеродромів Саваслейка та Моздок.

Цей літак може бути носієм гіперзвукової ракети «Кинджал».

Українські військові закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.