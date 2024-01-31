Збитки російської агресії проти довкілля оцінюють у понад 2,2 трильйони гривень – Міндовкілля

За час повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Мінекології нарахували понад 3600 російських злочинів проти довкілля. Про це під час Міжнародного довкіллєвого форуму «United for Nature. Agenda for Ukraine» заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Загальна сума збитків вже перевищує 2,2 трильйони гривень. Понад половину цих збитків це забруднення атмосферного повітря, земельних і водних ресурсів. Першим викликом на сьогодні є розмінування територій. Ми маємо на сьогодні понад 172 тисячі квадратних кілометри потенційно замінованих територій», – заявив Стрілець.

Він також зазначив, що відновлення екосистем можливе тільки після їх повного розмінування.

«Ми маємо убезпечити експертів, які цю роботу проводитимуть. Тому це перша позиція в пункті 8 формули миру», – додав міністр.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомляв, що Україна «вперше в історії» розслідує злочини проти довкілля як воєнні. Зокрема, йдеться про руйнування дамби Каховської ГЕС

2022 року Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в програмі Євросоюзу LIFE для клімату та навколишнього середовища, яка сприятиме відновленню країни після руйнувань війни.