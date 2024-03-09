Міненерго: війська РФ обстріляли підстанцію «Укренерго» у Запорізькій області

Російські військові в ніч на 9 березня завдали удару безпілотником по підстанції 330 кВ НЕК «Укренерго» у Запорізькій області, повідомило Міністерство енергетики України.

«На щастя, постраждалих немає. Обладнання не пошкоджене. Без відключень», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. «У резерві – 15 блоків і два корпуси ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби. Також планується комерційний імпорт і експорт електроенергії», – зауважили в міністерстві.

Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що в ніч проти 9 березня російські військові атакували Україну 15 безпілотниками типу Shahed, сили ППО знищили 12 дронів у межах Дніпропетровської, Донецької і Полтавської областей. Один із безпілотників упав на територію промислового підприємства у Криворізькому районі Дніпропетровської області, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак.