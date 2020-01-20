«Мінера» мосту Метро помістять до психіатричного закладу – прокуратура

Колишнього військового Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, помістять до психіатричного закладу, повідомляє прокуратура Києва.

«Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у «мінуванні» мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку», – йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив таке рішення на засіданні 20 січня.

«Так, згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом», – додали в прокуратурі.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. За даними поліції, ніхто не постраждав.

20 вересня 2019 року Дніпровський райсуд Києва обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тисяч гривень.