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02 Листопад 2018, Київ 17:02
Новини | Економіка

У Мінфіні створили посаду головного економіста

Посаду головного економіста отримала Олександра Бетлій

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Міністерство фінансів України відкрило посаду головного економіста. Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра Оксана Маркарова.

Нову посаду зайняла провідний аналітик Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.

«У продовження інституційної реформи Мінфіну сьогодні розпочинаємо амбітний проект виведення на європейський рівень аналітичних продуктів і прогнозів Мінфіну та починаємо створювати інститут головного економіста. Я дуже рада і вдячна, що Олександра Бетлій погодилася на цю непросту, але дуже цікаву роботу», – зазначила Маркарова.

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Вона додала, що Бетлій координуватиме «всю аналітику та займатиметься інституціоналізацією цього напряму».

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