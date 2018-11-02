У Мінфіні створили посаду головного економіста

Міністерство фінансів України відкрило посаду головного економіста. Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра Оксана Маркарова.

Нову посаду зайняла провідний аналітик Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.

«У продовження інституційної реформи Мінфіну сьогодні розпочинаємо амбітний проект виведення на європейський рівень аналітичних продуктів і прогнозів Мінфіну та починаємо створювати інститут головного економіста. Я дуже рада і вдячна, що Олександра Бетлій погодилася на цю непросту, але дуже цікаву роботу», – зазначила Маркарова.

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Вона додала, що Бетлій координуватиме «всю аналітику та займатиметься інституціоналізацією цього напряму».