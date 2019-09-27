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27 Вересень 2019, Київ 14:06
Новини | Економіка

Мінфін та НБУ планують розміщувати ОВДП на аукціонах платформи Bloomberg – заява

Заступник голови Нацбанку Олег Чурій вважає, що переведення первинних розміщень ОВДП на міжнародні торговельні платформи є кроком у напрямку посилення прозорості і ліквідності ринку державних запозичень

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Міністерство фінансів та Національний банк України повідомляють про намір проводити аукціони облігацій внутрішніх державних позик через електронну систему аукціонів Bloomberg’s Auction. Про це відомства повідомили 27 вересня.

«Співпраця з Bloomberg – це наступний етап у впровадженні найкращих практик у розвитку українського ринку державних облігацій. Підвищення прозорості та обізнаності інвесторів повинно мати позитивний вплив на розширення бази інвесторів та збільшення частки державного боргу у національній валюті», – цитують у повідомленнях урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буцу.

За словами заступника голови НБУ Олега Чурія, у 2019 році спостерігається зростання попиту іноземних інвесторів на гривневі активи.

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«Переведення первинних розміщень ОВДП на міжнародні торговельні платформи є черговим кроком Національного банку та Міністерства фінансів у напрямку посилення прозорості і ліквідності ринку державних запозичень, поліпшення доступу до нього, дедоларизаціі державного боргу. У подальшому ми докладатимо зусиль також для розвитку й вторинного ринку ОВДП на міжнародних платформах”, – цитує Чурія пресслужба регулятора.

Аналогічну заяву оприлюднила і компанія Bloomberg.

«Ми раді, що Міністерство фінансів України вирішило співпрацювати з Bloomberg для більш ефективного управління аукціонами. Рішення Bloomberg дозволяють в оптимальний, найбільш фінансово ефективний і надійний спосіб керувати операціями на первинних ринках для емітентів, яким в іншому випадку довелося б робити це вручну чи розробляти власні рішення», – наводять у компанії слова голови глобальних торгівельних платформ Bloomberg Ніколаса Біна.

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За даними Міністерства фінансів та НБУ, систему аукціонів Bloomberg використовують фінансові установи та центральні банки у понад 30 країнах світу.

Платформа повністю інтегрована з даними, новинами, аналітикою та засобами зв’язку, доступними в Терміналі. Система аукціонів Bloomberg використовується в більш ніж 30 країнах світу.

Влітку 2019 року економічний експерт Ілля Несходовський в коментарі Радіо Свобода назвав інвестиції в облігації внутрішньої державної позики одним із вирішальних факторів рекордного зміцнення гривні щодо долара.

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