Мінфін розмістив ОВДП на 3 мільярда гривень

Міністерство фінансів 6 липня провело аукціон на дорозміщення і первинне розміщення облігацій внутрішньої державної позики на трохи більше ніж 3 мільярда гривень.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 липня 2021 року, до державного бюджету залучено 3 092 026 348,86 гривень», – повідомляє Мінфін.

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Загалом відбулося чотири дорозміщення і одне первинне розміщення цінних паперів. Дата оплати – 7 липня. Відсотки за ними мають сплачуватися з 2021 до 2026 року.

Номінальний рівень дохідності облігацій варіюється від 10% до 12,52%, дата погашення – з липня 2022 до травня 2026 року.

У червні Міністерство фінансів розмістило ОВДП на 19 мільярдів гривень.