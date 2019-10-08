Мінфін продав облігації внутрішньої держпозики на понад 2 млрд грн

Міністерство фінансів України продало облігації внутрішньої державної позики на понад 2 мільярди гривень.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 жовтня 2019 року до державного бюджету залучено 2 154 128 389,21 гривні», – повідомила пресслужба Мінфіну.

Облігації внутрішньої державної позики є борговими цінними паперами, що розміщуються винятково на внутрішньому ринку.

Влітку 2019 року економічний експерт Ілля Несходовський в коментарі Радіо Свобода назвав інвестиції в облігації внутрішньої державної позики одним із вирішальних факторів рекордного зміцнення гривні щодо долара.