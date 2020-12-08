Мінфін: за підсумками аукціонів ОВДП до державного бюджету залучили майже 16 млрд гривень

За підсумками аукціонів облігацій внутрішньої державної позики до українського державного бюджету залучили майже 16 мільярдів гривень, повідомило Міністерство фінансів.

8 грудня відомство запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті і один – в іноземній.

«Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 10 199 млн гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,0%, 6-місячних – 10,49%, 1-річних – 11,22%, 2-річних – 11,67%, 4-річних – 11,89%, в той час як 5-річних – 12,04%», – заявили в Мінфіні.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 204 мільйона доларів (понад 5,7 мільярда гривень). Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,79%.

1 грудня Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 2,66 мільярда гривень