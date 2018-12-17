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17 Грудень 2018, Київ 11:02
Новини | Події

У Мінінфраструктури розповіли про ситуацію на дорогах України

У Київській та Кіровоградській областях сьогодні можливі перемети на дорогах

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Станом на ранок 17 листопада проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомили у міністерстві інфраструктури України.

«В областях, де йде сніг, виконуються роботи з розчистки доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами, де є загроза виникнення ожеледиці», – ідеться у повідомленні.

У Луганській та західних областях дорожнє покриття місцями засніжене, у Київській та Кіровоградській областях можливі перемети на дорогах.

«На перевальних ділянках тривають опади у вигляді помірного снігу. Висота снігового покриву 10-25 см. Температура повітря -1 -4°С. Стан покриття переважно засніжений. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 561 одиниця техніки та 943 робітники, в черговому режимі – 1056 одиниць техніки та 1425 робітників», – зазначили у міністерстві.

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За прогнозом Гідрометцентру, 17 грудня вдень помірний сніг очікується у західних областях та в Карпатах, на решті території без опадів. Температура повітря -1 – -7 градусів.

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