Міністр внутрішніх справ Клименко розповів, де перебуває його дорослий син

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода розповів що має 26-річного сина, який наразі перебуває в Києві.

«Він працює звичайним інженером. У нього просто зір – мінус 9. Тобто він це робить. І також займається волонтерством», – сказав Клименко, відповідаючи на запитання, чим займається його син.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов, відповідаючи на аналогічне запитання Радіо Свобода про місце перебування його повнолітніх дітей, сказав, що «старший син волонтерить» і що він перебуває в Україні, але не в Харкові. А щодо середнього сина, якому 20 років, Терехов відповів, що він перебуває закордоном і що у нього є «певні складнощі з зором».

Про перебування своїх дітей в Україні під час війни раніше неодноразово згадував Володимир Зеленський, підкреслюючи, що «це важливо».

«Це дуже важливо для президента держави – колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата – і дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина», – сказав Зеленський під час пресконференції 24 лютого 2023 року.