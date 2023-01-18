У Маямі затримали росіянина-власника криптобіржі Bitzlato – Мін’юст США

У Маямі затримали власника біржі криптовалюти Bitzlato, 40-річного громадянина Росії Анатолія Легкодимова, повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів 18 січня.

За повідомленням, його затримали за звинуваченням у причетності до переказів незаконних коштів та невиконанні вимог американського регулювання, зокрема, щодо боротьби з відмиванням грошей.

Легкодимов, за даними Мін’юсту, на постійній основі проживав у Китаї. Сьогодні ж він має постати перед окружним судом у штаті Флорида. Слідчі дії здійснюють як американські, так і французькі правоохоронці.

Заступниця генерального прокурора Ліза Монако назвала затримання «значним ударом по екосистемі криптозлочинності».

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«Протягом ночі Департамент працював з ключовими партнерами тут і за кордоном, щоб зруйнувати Bitzlato, китайську систему відмивання грошей, яка підживлювала високотехнологічну вісь криптозлочинності, і заарештувати її засновника, росіянина Анатолія Легкодимова. Сьогоднішні дії надсилають чітке повідомлення: незалежно від того, порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи – чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова – ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів», – заявила вона.

За припущенням слідства, зареєстрована в Гонконгу біржа Bitzlato ідентифікувала себе як така, що вимагає мінімальної ідентифікації від користувачів.

«Як вважається сьогодні, Легкодимов свідомо дозволив Bitzlato стати біржею, яка сприймалася як безпечний притулок для коштів, які використовуються для різноманітної злочинної діяльності та були отримані внаслідок неї», – сказав помічник відповідального директора офісу ФБР у Нью-Йорку Майкл Дж. Дрісколл.

Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало повідомлення про затримання Анатолія Легкодимова.