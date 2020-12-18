З 2016 року на Донбасі українські військові збили 87 безпілотників бойовиків – Міноборони

У період з 2016 року по нинішній день українські військові збили 87 безпілотників бойовиків «ЛДНР». Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили у Міністерстві оборони України.

«Враховуючи інтенсивність ведення бойових дій та постійну зміну оперативної обстановки в період з 2014 року по грудень 2015 року підтвердження збитих БПЛА противника не проводилося», – зазначили у міністерстві.

За інформацією Міноборони, лише протягом 2020 року військові ЗСУ збили 12 безпілотників бойовиків.

У відомстві повідомили, що для боротьби з безпілотниками за державним замовленням на 2020 рік планувалося закупити комплекси протидії БПЛА мультироторного типу EDM4S-UA виробництва литовської компанії NT-Servise. Зазначається, що закупівлю проводять через європейський майданчик NSPA у Люксембурзі (аналог української системи PROZORRO). Комплекси передали військовим підрозділам, які ведуть службу у зоні ООС.

У Міноборони наголосили, що детальнішу інформацію не надають, оскільки це може завдати шкоди обороноздатності держави.