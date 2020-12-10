Міноборони: вакансій, відповідних рівню амбіцій Бутусова, немає

Міністерство оборони України повідомляє, що домовитися про працевлаштування журналіста Юрія Бутусова не вдалося.

«Щира ідея долучити Юрія Бутусова до роботи у межах Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для подібної швидкої кар’єри мають бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки що відсутні. За результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, що наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій», – йдеться в заяві МОУ, розміщеній у фейсбуці 10 грудня.

Юрій Бутусов є головним редактором видання «Цензор.НЕТ», активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі, відомий критикою Міністерства оборони.

8 грудня Міністерство оборони України запропонувало йому одну з посад у відомстві. Бутусов заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном.

«Оскільки всі посади директорів департаментів по закону можуть бути зайняті виключно на конкурсних засадах, Міноборони не може мені гарантувати будь-яку з цих посад, інакше це буде в чистому вигляді корупція. Таким чином, для заняття посад цивільними особами, які впливають на ухвалення рішень, на даний момент відкриті тільки посади міністра та заступників міністра», – написав журналіст у фейсбуці.

При цьому він стверджував, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». Журналіст заявив: «вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців».