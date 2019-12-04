Міноборони: бойовики обстріляли українських військових в районі Новолуганського та Широкиного

Від початку поточної доби, 4 грудня, бойовики на Донбасі дві обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по нашим захисникам біля Новолуганського. На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.