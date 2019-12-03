Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 2 грудня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто з бійців ОС не постраждав.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає», – заявили у штабі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.