Міноборони: від початку доби бойовики 6 разів обстріляли українських військових

Від початку поточної доби, 27 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Одразу з опівночі, з напрямку від населеного пункту Лозівський окупанти протягом майже години вели щільний обстріл з протитанкових й автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Піски. Зранку російсько-окупаційні війська продовжили активно застосовувати гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння в районах населених пунктів Майорськ, Новотроїцьке та Лебединське», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що українські військові відповідали на обстріли, застосовуючи легке пілотне озброєння.

«За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ від початку поточної доби немає», – уточнили у Міноборони.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.