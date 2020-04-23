Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – Міноборони

Від початку поточної доби, 23 квітня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На Луганському напрямку противник близько 11-ї години випустив чотири міни калібру 82 мм по наших позиціях біля Оріхового, на що одразу отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомету. Тричі окупанти відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Обладнані в районах Новоселівки Другої і Авдіївки позиції підрозділів Об’єднаних сил ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів. Крім того, провокацію із застосуванням великокаліберного кулемету противник о пів на 10-ту ранку влаштував неподалік Павлополя», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що військові відкрили вогонь у відповідь, щоб припинити обстріли.

У міністерстві сказали, що втрат серед українських військових немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.