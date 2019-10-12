Бойовики обстріляли українських військових в районі Водяного – штаб

Від початку доби, 12 жовтня, на Донбасі зафіксували шість обстрілів бойовиків, всі вони відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил.

«Зокрема, під ворожим мінометним обстрілом опинилися після 03.10 ночі наші захисники Водяного. Від села Пікузи окупанти випустили по Українським воїнам 12 мін калібру 120 мм. Під час інших обстрілів ворог застосовував переважно протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, зрідка –стрілецьке озброєння. Противник вів збройні провокації поблизу населених пунктів Пищевик, Новогнатівка та Широкине. Тричі ворожу збройну активність зафіксовано сьогодні поблизу Водяного», – мовиться у повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.