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03 грудня 2019, Київ 14:33
Новини | Події

Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Лебединського

У міністерстві зазначили, що втрат серед українських військових немає

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Від початку доби бойовики здійснили обстріл позицій українських військових біля Лебединського. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

«З 07:30 ранку ворог розпочав обстріл наших позицій в районі Лебединського. З напрямку від Саханки окупанти застосовували протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке озброєння. Наші воїни застосували у відповідь великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю й протягом 25 хвилин примусили окупантів припинити обстріл», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що втрат серед українських військових немає.

/**/ /**/ Під час акції «Ні капітуляції!» у День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.

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