У Міноборони кажуть, що не будуть переглядати рішення щодо коштів родині військового Далецького

Міністерство оборони не має правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині військовослужбовця Назара Далецького.



«Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів», – йдеться у заяві відомства.

5 лютого з російського полону повернувся Назар Далецький, боєць 24 механізованої бригади імені короля Данила. Як зазначають у міністерстві, він вважався загиблим з вересня 2022 року, а в 2023 році був офіційно похований після помилкової ідентифікації за ДНК. Родина Далецького отримала виплати за його загибель.

У Міноборони зауважують, що ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує «максимально делікатного і зваженого підходу». Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення.

Раніше представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що «теоретично» родина Далецького має повернути державі грошову виплату в 15 млн грн за загибель військовослужбовця, повідомили медіа.

«Родина мусить повернути кошти, які виплатила держава – одноразову грошову допомогу, це так називається офіційно, за смерть нашого військового. Тому це точно юридичний прецедент, який буде вирішуватися. Зараз будуть дізнаватися винні, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що ДНК – надзвичайно точна», – сказав він під час засідання сесії Львівської обласної ради.

Після цього уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не було жодних рішень про те, що родина звільненого з полону військового Назара Далецького має повернути виплати. Омбудсмен зазначив, що це перший випадок, коли офіційно людина була визнана загиблою, а потім повернулася з полону.