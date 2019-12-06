Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 6 грудня, бойовики на Донбасі вже чотири рази порушили режим припинення вогню, всі обстріли зафіксовані на донецькому напрямку. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Вночі окупанти двічі відкривали вогонь по наших воїнах, які боронять підступи до Авдіївки. Так, о першій годині розпочався потужний і тривалий обстріл наших позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Загалом зафіксовано 23 вибухи мін, випущених з боку Мінерального. А після другої години ночі противник 35 хвилин з боку Каштанового обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Ще два обстріли бойовики здійснили в районі Миколаївки та Павлополя.

У Міноборони повідомили, що втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.