Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 5 грудня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу ОС не було.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. Спочатку ворог здійснив потужний обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Зафіксовано 23 вибухи. У другому випадку противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю», – заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.