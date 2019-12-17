Міноборони: бойовики обстрілюють позиції ЗСУ під Новолуганським та Кримським

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З опівночі противник 35 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї з боку Доломітного вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського. А з 7:20 до 7:45 з автоматичних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Кримського», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, втрат внаслідок обстрілів з боку ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.