Від початку доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж поточної доби, 16 грудня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.

У незаконних збройних угрупованнях не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.