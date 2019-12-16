Від початку доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж поточної доби, 16 грудня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.
У незаконних збройних угрупованнях не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.
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