Бойовики обстріляли українських військових біля Новолуганського – Міноборони

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку бойовиків. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл наших захисників у районі Новолуганського. З 04:00 ранку окупанти вели вогонь з АГС та великокаліберних кулеметів від Доломітного», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.