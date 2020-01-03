Від початку доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж поточної доби, 3 січня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат внаслідок обстрілів серед військових ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.