Минулої доби бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 3 грудня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів 3 січня втрат серед військових ОС не було.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає», – мовиться у повідомленні.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито два обстріли з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.