Міноборони: від початку доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, поранено військового

Від початку поточної доби, станом на 12:00, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, в більшості випадків використовуючи заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Два обстріли зафіксували біля Авдіївки. Бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння бойовики застосували біля Павлополя.

«Тринадцять обстрілів наших позицій на Луганському напрямку ворог здійснив у період з 05:00 по 06:30. З важкого озброєння, включаючи 152 мм та 122 мм артилерійські системи, міномети 120-го та 82-го калібрів, російські окупаційні війська вели обстріл наших позицій поблизу населених пунктів Оріхове, Хутір Вільний, Новоолександрівка, Троїцьке, Шуми та Попасна. Серед іншого, противник використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Троїцького, Хутора Вільний та Попасної», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу біля Оріхового один військовий отримав осколкове поранення, його госпіталізували.

«Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації жорстку відповідь. Втрати противника уточнюються», – заявили у Міноборони.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.