Від початку доби бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим тиші – штаб

Від початку доби бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю

Сьогодні біля Новотошківського двоє військових отримали поранення, підірвавшись на міні.

«Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний», – мовиться у повідомленні.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.