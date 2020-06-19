Двоє військових поранені через розрив міни біля Новотошківського – штаб ООС

Двоє військових були поранені внаслідок розриву міни 19 червня під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське (Луганська область), повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – задовільний. Обставини події з’ясовуються», – йдеться в повідомленні штабу ООС у фейсбуці.

Інших подробиць наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.