Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 19 червня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Про втрати внаслідок обстрілів не повідомляється, однак двоє військових було поранено внаслідок розриву на міни.

«Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили ворога припинити свої агресивні дії. За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів», – заявили у штабі.

Від початку доби бойовики вели обстріл поблизу Авдіївки з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють про нібито обстріл українськими військовими Золотого-5. Бойовики стверджують, що в результаті обстрілу одна людина загинула, двох було поранено.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.