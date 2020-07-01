Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового і Пісків – Міноборони

Від початку поточної доби, 1 липня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З 07:05 ранку від Золотого-5 окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьке озброєння по нашим оборонцям Оріхового. Після 08:40 наші захисники н.п. Піски зафіксували розриви чотирьох ворожих мін 120-го калібру. Також противник вів тут вогонь з АГС», – мовиться у повідомленні.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, зазначили у міністерстві.

За наявною інформацією, втрат у лавах ЗСУ внаслідок обстрілів немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.