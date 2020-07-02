Бойовики двічі відкривали вогонь біля Луганського – Міноборони

Від початку поточної доби, 2 липня, бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі населеного пункту Луганське. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Тут на світанку окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм, вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Міномети 120-го і 82-го калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети на цій ділянці фронту противник використав під час обстрілу після 6-ї години ранку», – мовиться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що на обстріли бойовиків українські військові в обох випадках відповідали вогнем по їх позиціях, переважно зі станкових протитанкових гранатометів.

За попередньою інформацією, бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.